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وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لدار الأوبرا بالمركز الثقافى

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وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لدار الأوبرا بالمركز الثقافى وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لدار الأوبرا بالمركز الثقافى

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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت مساءآ، عرضآ فنيا لأشهر أغانى ديزنى «لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، في إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ وتحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح ، التى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجار . بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

أشاد «محافظ بورسعيد» و«وزيرة الثقافة» بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، وأوضح «محافظ بورسعيد» أنه سيقام خلال شهر سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب واخر للوثائق التاريخية اعدته دار الكتب والوثائق القومية، ويقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضآ لفرقة رضا ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر.

أكدت «الدكتورة إيناس عبدالدايم» أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء ، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.

المصرى اليوم

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