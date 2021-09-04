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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا».

أضافت: «بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة «طرف أول» (عامل «مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»، وآخر حاصل على دبلوم «متوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة»)، وطرف ثان (5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهام بالتعدى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».