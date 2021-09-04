ديباي يسجل هدفين وهولندا تحقق فوزا كبيرا على الجبل الأسود

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أحرز ممفيس ديباي هدفين ليقود هولندا لأول فوز بعد عودة المدرب لويس فان جال، عندما تغلبت 4-صفر على الجبل الأسود في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في ايندهوفن اليوم السبت.

وهز ديباي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الأول وأضاف هدفا ثانيا في الشوط الثاني ليرفع حصيلته إلى تسعة أهداف في آخر تسع مباريات مع المنتخب الهولندي، الذي سجل له أيضا جورجينيو فينالدم وكودي جاكبو.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة ويتساوى في رصيد النقاط مع النرويج صاحبة المركز الثالث. ويتأهل المتصدر فقط تلقائيا إلى نهائيات قطر العام القادم.

وتستضيف هولندا المنتخب التركي في أمستردام في مواجهة مهمة يوم الثلاثاء القادم، بينما تلتقي النرويج بملعبها مع منتخب جبل طارق المتواضع.