20 ألف مسجد بالرياض ونجران الأقل في الأئمة
شهد القسم النسائي في معهد الحرم المكي الشريف عودة 740 طالبة، مع انطلاق العام الدراسي وفق معاييرالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة...
مكة المكرمة: الوطن
27 محرم 1443 هـ
باشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إصلاح المناطق المتضررة التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق على طريق أبو حدرية...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
تبدأ وزارة التعليم غداً، تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ