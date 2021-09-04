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مدير الأهلي عن تصريحات «النازية»: فوق الجميع بدعم جماهيره.. والثاني بعد ريال مدريد

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مدير الأهلي عن تصريحات «النازية»: فوق الجميع بدعم جماهيره.. والثاني بعد ريال مدريد مدير الأهلي عن تصريحات «النازية»: فوق الجميع بدعم جماهيره.. والثاني بعد ريال مدريد

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قال الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إن اللجنة القانونية رفعت توصيتها لعرض على مجلس الإدارة غدًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد تصريحات أحد الإعلاميين وتوصيف النادي وجماهيره بالنازيين.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المصطلح الذي استخدمه الإعلامي ضد النادي الأهلي، هو مصطلح مجرم دوليًا.

وتابع سعد شلبي، أن هذا الإعلامي تجاوز ضد النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه، مشيرًا إلى أنه عضوًا بالنادي.

وأكمل سعد سلبي، أن الأهلي فوق الجميع بدعم جماهيره، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي مؤسسة منضبطة جدا ويتمتع بأكبر جمهور في والمنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من 59 مليون مصري يشجع النادي الأهلي وفق التقارير الرسمية، و72% من المصريين يشجعون النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي مؤسسة قوية وتمتلك أفضل أداء في المؤسسات الرياضية.

وتابع خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن الأهلي حقق بطولتين أفريقيتين خلال 8 شهور وثالث للأندية، وحصد بطولات كثيرة في مختلف الألعاب.

وأوضح أن النادي الأهلي هناك فارق كبيرة في بطولاته مع أقرب منافس له، وهو في المركز الثاني عالميا من حيث البطولات القارية بعد ريال مدريد.

وأشار إلى أن النادي الأهلي حقق 23 بطولة وريال مدريد 26 بطولة قارية، وهو الوحيد في افريقيا الفائز ببطولة إفريقيا مرتين متتاليتين.

المصرى اليوم

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