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التحالف: إحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

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مباشرة إصلاح المناطق المتضررة على طريق أبو حدرية

باشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إصلاح المناطق المتضررة التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق على طريق أبو حدرية...

65efa55127.jpg الرياض : الوطن
ab2e82d92a.jpg27 محرم 1443 هـ

ضبط 56 مخالفا يتاجرون بالحطب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png27 محرم 1443 هـ

التعليم تبدأ غدا تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلبة المدارس

تبدأ وزارة التعليم غداً، تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png27 محرم 1443 هـ

20 مليون غرامة التسبب في تلويث المياه البحرية

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png27 محرم 1443 هـ

المدينة : القبض على مواطن يتحرش بالنساء في المرافق العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png27 محرم 1443 هـ

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