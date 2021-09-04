التحالف: إحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية
باشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إصلاح المناطق المتضررة التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق على طريق أبو حدرية...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
تبدأ وزارة التعليم غداً، تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة...
الرياض : الوطن
27 محرم 1443 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص...
المدينة المنورة :الوطن
27 محرم 1443 هـ