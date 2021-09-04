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نائب رئيس حكماء قناة الأهلي يهاجم إبراهيم عيسى: «يبحث عن التريند»

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نائب رئيس حكماء قناة الأهلي يهاجم إبراهيم عيسى: «يبحث عن التريند» نائب رئيس حكماء قناة الأهلي يهاجم إبراهيم عيسى: «يبحث عن التريند»

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أبدى حامد عز الدين، نائب رئيس مجلس حكماء قناة الأهلي، استياءه الشديد، مما حدث من الإعلامي إبراهيم عيسى تجاه جماهير النادي الأهلي.

وقال حامد عز الدين، في تصريحات تلفزيونية: «حديث إبراهيم عيسى ضد النادي الأهلي وجماهيره هو من أجل البحث عن التريند فقط لأن الأضواء ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «النادي الأهلي فوق الجميع، هي مقولة خاصة بالنادي وأنه أكبر من أبنائه ولاعبيه وليس لها دخل بالأندية الآخرى».

وتابع: «إبراهيم عيسى كان يتحدث دائما عن عظمة النادي الأهلي، وقال إنه أفضل شيء حدث له أن نجله أصبح من مشجعي النادي الأهلي وهذا من رضا الله عنه».

واستكمل: «أين المجلس الأعلى للإعلام من التجاوزات التي تحدث من الإعلاميين والتقليل من شأن الفريق الذي يساهم في رفع اسم عاليا في المحافل الدولية، ويحقق البطولات القارية».

واختتم: «أتمنى أن يكون هناك محاسبة لكل المقصرين لأن ما يحدث حاليا بعيد عن نطاق الروح الرياضية وإبراهيم عيسى يريد الظهور على الساحة الرياضية».

المصرى اليوم

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