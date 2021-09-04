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واصل سعر الذهب في مصر، مساء اليوم السبت، 4 سبتمبر 2021، استقراره عند الاسعار التي تحققت قبل إغلاق البورصة العالمية بسبب قضاء الإجازة الإسبوعية، وكانت أسعار الذهب عالميا ومحليا حققت قفزة كبيرة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الجمعة، والذى جاء مخيبا للآمال.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة والتى استقرت عند الاسعار المرتفعة التي حققها حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا 906 إلى 908 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر تراوحت مابين 792 إلى 794 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا 679 إلى 681 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6336 إلى 6352 جنيها.

ثبتت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم السبت، عند الأسعار المرتفعة التي أغلقت بها البورصة التداولات مساء الجمعة لقضاء الإجازة الأسبوعية وذلك بعدما حقق الذهب مكاسب تصل إلى أكقر من 1%، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذى جاء مخيبا للآمال، مما دفع أسعار الذهب للارتفاع بسب تدفق أموال المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 806.96 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1،827.46 $.

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