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جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية «أولاد خليفة» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية «أولاد خليفة» ضمن مبادرة «حياة كريمة» جامعة سوهاج: قافلة بيطرية مجانية لقرية «أولاد خليفة» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، السبت، قافلتها البيطرية لقرية «أولاد خليفة» بدائرة مركز دارالسلام، حيث جرى مناظرة وعلاج 650 رأسا من الماشية والأبقار والأغنام، فضلا عن 60 حالة من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن القافلة جاءت في إطار مبادرة «حياة كريمة»، حيث تنظم الجامعة عددا من القوافل البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

المصرى اليوم

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