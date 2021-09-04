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200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين

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200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين 200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين
دعوا إلى رفض المواجهة المتنافية مع مصالح الشعبين

200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين

أطلق أكثر من مائتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني "نداء إلى العقل" و"وقف التصعيد" بين الدولتين، في عريضة نشرت، اليوم (السبت)، بعد أيام من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وطالبت العريضة بـ"وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعا الموقعون، وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، إلى رفض "هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة".

وقطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لاتهامها بارتكاب أعمال عدائية، بعد أشهر من التوتر بين الدولتين.

وأعرب المغرب من جانبه عن الأسف لهذا القرار غير المبرر تمامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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