تسلا تأجل إنتاج «سايبرتراك» حتي نهاية 2023

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قال المدير التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إنه جرى تأجيل إطلاق السيارة «سايبرتراك» الكهربائية إلى أواخر 2022، بحسب ما ذكره موقع «إلكتريك».

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة كانت جزءًا من المكالمة إن «ماسك» قال إنه يوجد الكثير من التكنولوجيا الجديدة في الشاحنة الصغيرة «بيك آب» الكهربائية لدرجة أن زيادة الإنتاج سوف تكون صعبة.

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث إنتاج كثيف من السيارة حتى أواخر 2023، وقال «ماسك» في أبريل، إن كلا من سايبرتراك وسيمي سوف تعملان بخلايا بطاريات جديدة وأكبر حجما تنتجها الشركة من خط تجريبي بولاية كاليفورنيا.

وأشار «ماسك» إلى أنه يبدو أن الإنتاج الكثيف لتلك الخلايا لن يتم قبل نحو 12 إلى 18 شهرا.

وقامت تسلا مؤخرا بتحديث بياناتها عبر الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين حجز سايبر تراك، وكشف «ماسك» لأول مرة عن سايبرتراك في نوفمبر 2019.