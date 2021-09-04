أخبار عاجلة

لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية -
رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟ -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

وزير الداخلية يصل قطر في زيارة رسمية

Print
وزير الداخلية يصل قطر في زيارة رسمية وزير الداخلية يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي إلى قطر بعد جولة في العراق، السبت، حيث أجرى مباحثات رسمية مع نظيره العراقي عثمان علي الغانمي، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحث عبدالعزيز بن سعود بن نايف في العراق تعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع العراق، حسبما كتب على حسابه في "تويتر".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية