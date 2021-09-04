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"المدخلي" يفتتح الدورة العلمية بمحاضرة "جهود المملكة في نشر العلم الشرعي"

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في إطار ترسيخ الوسطية ووحدة الصف

افتتح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الدورة العلمية الأولى التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للدعوة والإرشاد، بمحاضرة علمية بعنوان "جهود المملكة في نشر العلم الشرعي"، ألقاها مساء السبت في جامع الملك عبدلله -رحمه الله- بعد صلاة المغرب بمدينة جازان.

وقد استهل "المدخلي" الحديث بالتذكير بالنعم التي مَنَّ الله بها على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد والعقيدة، وجعلها منارة وقِبلة للإسلام والمسلمين.. منوهًا بفضل الله على قادتها من الحرص على نشر أمور دينه الحنيف في شتى بقاع الأرض.

وأكد "المدخلي" أهمية مثل هذه الدورات العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد الدور الذي ينبغي أن تضطلع به فروع الوزارة بالمناطق من نشر العلم الشرعي، والتشديد على ما يوحّد الصف، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوس المجتمع.

كما تناولت المحاضرة سردًا للجهود التي تقدمها بمختلف قطاعاتها بالعناية بالدعوة ونشر العلم الشرعي، والاهتمام بمصادر التعليم.. إلى جانب تقديم نصائح للمشاركين في أعمال الدورة، تتضمن توجيهات وإرشادات لكل ما يحقق رسالتها وأهدافها العامة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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