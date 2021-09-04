قصر إمارة موناكو: الأميرة شارلين تغادر المستشفى بعد علاجها من عدوى

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قالت متحدثة باسم قصر إمارة موناكو اليوم السبت إن الأميرة شارلين، أميرة موناكو، غادرت مستشفى في جنوب أفريقيا بعد تلقيها العلاج من التهاب في الأذن والأنف والحنجرة.

وأعلن القصر في بيان أمس نقل الأميرة إلى المستشفى يوم الأربعاء بعد إصابتها بالإغماء بسبب مضاعفات الحالة التي لم تكن مثيرة للقلق.

وتزوجت الأميرة، التي شاركت كسباحة من جنوب أفريقيا في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000، من أمير موناكو الأمير ألبرت في عام 2011 في حفل فخم في الإمارة الغنية المشهورة بسباق الجائزة الكبرى للسيارات وكازينو يعود تاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر.

والأمير ألبرت هو نجل الأمير الراحل رينيه الثالث ونجمة هوليوود الراحلة جريس كيلي التي تخلت عن مهنة التمثيل لتصبح الأميرة جريس وتوفيت بعد حادث سيارة عام 1982.