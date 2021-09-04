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أكد إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فضل الانضمام للفريق الأبيض عن الانتقال إلى أي من ناديي الأهلي وبيراميدز، في صيف 2019.

وقال إمام عاشور، في تصريحات تلفزيونية: «أنا خلال وجودي مع حرس الحدود، تلقيت 3 عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز، ولكني فضلت الانضمام للفريق الأبيض، لأنني زمكاوي من صغري»، مضيفًا: «تحملت 2 مليون جنيها من أجل الانضمام للزمالك، ومضيت على وصلات أمانة لنادي غزل المحلة حتى لا تفشل الصفقة، على الرغم من رفض والدي».

وأضاف: «أنا زملكاوي وعائلتي كلها زملكاوية، وكنت أحضر مباريات الفريق الأبيض من الاستاد، لذلك اخترت الانضمام لصفوف الزمالك».

وعن بدايته مع كرة القدم، قال: «بدأت في أكاديمية بالمحلة كحارس مرمى، ثم ذهبت للإسماعيلي شهرين، ثم لعبت في عزل المحلة وعمري 14 سنة، ثم لعبت لحرس الحدود، على سبيل الإعارة، وشاركت معهم في الدوري الممتاز».