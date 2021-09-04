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إمام عاشور: والدي ووالدتي قاطعوني بعد مشكلتي مع وليد سليمان

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إمام عاشور: والدي ووالدتي قاطعوني بعد مشكلتي مع وليد سليمان إمام عاشور: والدي ووالدتي قاطعوني بعد مشكلتي مع وليد سليمان

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أكد إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى وليد سلمان، صانع ألعاب الألعاب النادي الأهلي، عقب مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات فبراير 2020.

وقال إمام عاشور، في تصريحات تلفزيونية: «لم أقصد توجيه أي إساءة إلى وليد سليمان، عقب مباراة السوبر المحلي، وليد سليمان، نجم كبير وما حدث كان نرفزة ملعب»، مضيفًا: «تقدمت باعتذار إلى نجم الأهلي، عقب المباراة عما بدر مني».

وأضاف: «والدي ووالدتي قاطعوني، لفترة طويلة بعد أحداث مباراة السوبر، لأن أخلاقي وتربيتي لا تسمح لي أن أفعل ذلك»، مشيرًا: «تعرضت للظلم في مشكلة إيقافي الأخيرة».

وأوضح: «كنت أشعر بالقلق والخوف من عدم التواجد مع الأوليمي في أولمبياد طوكيو، لكن شوقي غريب، المدير الفني، وقف جنبي ودعمني كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكان دائمًا يتحدث معي».

المصرى اليوم

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