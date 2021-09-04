إمام عاشور: والدي ووالدتي قاطعوني بعد مشكلتي مع وليد سليمان

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أكد إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى وليد سلمان، صانع ألعاب الألعاب النادي الأهلي، عقب مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات فبراير 2020.

وقال إمام عاشور، في تصريحات تلفزيونية: «لم أقصد توجيه أي إساءة إلى وليد سليمان، عقب مباراة السوبر المحلي، وليد سليمان، نجم كبير وما حدث كان نرفزة ملعب»، مضيفًا: «تقدمت باعتذار إلى نجم الأهلي، عقب المباراة عما بدر مني».

وأضاف: «والدي ووالدتي قاطعوني، لفترة طويلة بعد أحداث مباراة السوبر، لأن أخلاقي وتربيتي لا تسمح لي أن أفعل ذلك»، مشيرًا: «تعرضت للظلم في مشكلة إيقافي الأخيرة».

وأوضح: «كنت أشعر بالقلق والخوف من عدم التواجد مع المنتخب الأوليمي في أولمبياد طوكيو، لكن شوقي غريب، المدير الفني، وقف جنبي ودعمني كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكان دائمًا يتحدث معي».