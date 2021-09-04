أخبار عاجلة

لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية -
رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟ -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة

Print
الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة
"زكي" بيّن أنها تساند والسودان

الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة

نفت أمانة جامعة الدول العربية، اليوم (السبت) توسطها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، على خلفية تعثر المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الجامعة لا تستطيع لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة؛ لأنها تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل إثيوبيا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيّن أن هناك فارقًا بين دور الجامعة ودور الاتحاد الإفريقي؛ لأن الجامعة بها عضوان أو طرفان للأزمة أما الاتحاد به الأطراف الثلاثة.

وأضاف "زكي" أن إثيوبيا هي التي لجأت إلى الاتحاد الإفريقي ليتدخل أما الجامعة العربية لديها قرارات تؤيد موقف الدولتين الأعضاء فيها مصر والسودان.

سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر