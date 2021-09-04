"الزهراني" يتفقد "متوسطة فواز" بجدة ويقف على سير تسليم الكتب

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وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

نفذت متوسطة الأمير فوّاز بن عبدالعزيز بجدة مبادرة تسليم المقررات الدراسية لطلّابها غير المحصّنين عبر أولياء الأمور خارج وقت الدوام في الفترة المسائية خلال يومي الجمعة واليوم السبت من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً وتمكنت من تسليم أولياء أمور الطلاب كتب أبنائهم الدراسية.

ووقف مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور سعيد الزهراني مساء اليوم برفقة مساعديه الدكتور أحمد الشهري وعبدالرحمن الشدوي ومدير الإشراف التربوي بالمكتب عبدالله الزهراني ميدانيًا على سير تسليم الكتب بحضور مدير المدرسة تركي الزهراني وزملائه وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.