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خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن

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خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الاجهزة الموجودة في منطقة البطن، من المستحيل أن تقوم بواجبها على اكمل وجه، في ظل وجود المتراكمة في منطقة البطن، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن حتى لا تسبب السمنة في الإصابة بالكثير من الامراض.

ولفتت«سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى ان هناك إمكانية لكسر ثبات الوزن من خلال تناول الخضروات والفاكهة لمدة يومين، وفي حال عدم القدرة على الاقتصار على تناول الخضروات، فمن الممكن تناول قطعة من اللحم مع الخضروات يوميًا، خاصة أن اللحوم تزيد من معدل الحرق
ولفتت إلى ان مريض السمنة يخفض وزنه في البداية بشكل سريع، وهذا يرجع إلى أن الجسم يتخلص في البداية من الدهون الأحادية والثنائية، وبعد ذلك يجد صعوبة في التخلص من الدهون الثلاثية المتراكمة عل

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