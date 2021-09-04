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البدري يدرس إجراء تعديلات فى خط دفاع أمام الجابون

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البدري يدرس إجراء تعديلات فى خط دفاع المنتخب أمام الجابون البدري يدرس إجراء تعديلات فى خط دفاع أمام الجابون

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يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري، إجراء عدد من التبديلات في خط الدفاع الخاص بالفريق، قبل مواجهة الجابون المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد بالجولة الثانية لتصفيات 2022 في قطر.

ووفقا لمصدر بالمنتخب فأن البدري استقر على الدفع باللاعب أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن بدلًا من باهر المحمدي، خاصة وأن الأخير عانى كثيرًا في التغطية الدفاعية خلال لقاء أنجولا بالجولة الأولى للتصفيات.

ويفاضل البدري بين الثنائي محمد عبدالشافي وأيمن أشرف لشغل مركز الظهير الأيسر في اللقاء بدلًا من أحمد فتوح الذي شارك في لقاء أنجولا باستثناء بعض الدقائق التي لعبها أيمن أشرف بدلًا منه.

بينما فضل البدري استمرار أحمد حجازي ومحمود الونش في قلب الدفاع خاصة وأنه سيتم إجراء تغييرات في الظهيرين وإجراء تبديلات في قلب الدفاع قد يحدث أزمة في عدم التجانس بين اللاعبين وبعضهم.

والجدير بالذكر أن منتخب هزم أنجولا في الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى 3 نقاط بالتساوي مع ليبيا التي فازت على الجابون بالجولة الأولى.

المصرى اليوم

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