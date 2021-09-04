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فاز فريق شباب الزمالك مواليد 2002 لكرة اليد على فريق شباب النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

انطلقت المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وبذل اللاعبون جهدًا كبيرًا وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة ٣١-٢٧.

جاءت المباراة قوية وحماسية من الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرتة من البداية لكن التوفيق كان للزمالك الذى لعب بقوة ونجح فى إنهاء المباراة لصالحة بعد عرض قوى خلال شوطى المباراة.