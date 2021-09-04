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محافظ الأقصر يتابع مشروعات التطوير بطريق الكباش الفرعوني

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات التطوير بطريق الكباش الفرعوني محافظ الأقصر يتابع مشروعات التطوير بطريق الكباش الفرعوني

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أجرى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، السبت، جولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجارية للتطوير بمدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية والمناطق المحيطة بالمعابد، وطريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى بالأقصر.

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الطريق، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد الطريق ورفع كفاءته من خلال تكثيف أعمال التشجير والزراعة والدهانات والبلدورات والأرصفة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كل المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها، وكذا توحيد ألوان دهان المنازل على طريق المطار وطريق الكباش وطريق المسار السياحي مع التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

المصرى اليوم

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