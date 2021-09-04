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رئيس البنك الزراعي يوضح تفاصيل مبادرة تمويل إنشاء 50 فدانا من الحقول الاسترشادية

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رئيس البنك الزراعي يوضح تفاصيل مبادرة تمويل إنشاء 50 فدانا من الحقول الاسترشادية رئيس البنك الزراعي يوضح تفاصيل مبادرة تمويل إنشاء 50 فدانا من الحقول الاسترشادية

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قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إنه تم إطلاق مبادرة لتمويل تكاليف إنشاء 50 فدانا من الحقول الاسترشادية لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري الحديث، بهدف التوسع في هذا النوع من الزراعة بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.


وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن البنك الزراعي المصري سيتحمل تكلفة إنشاء هذه الحقول الاسترشادية لمزارع القصب لتكون بمثابة نماذج ناجحة وتجارب عملية يحتذي بها مزراعي القصب وتشجعيهم على التحول لنظام الري الحديث بديلا عن الري بالغمر أو التقليدي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي، أن القصب يعتبر من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياة وهو ما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ويوفر للدولة نحو 50 % من مياة الري التي تستهلكها زراعات القصب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليا، والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة.

المصرى اليوم

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