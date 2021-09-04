«الاتصالات»: التجارة الإلكترونية بدأت تتعاظم بالفترة الأخيرة في ظل كورونا

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قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية بدأت تتعاظم خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل جائحة كورونا واستمرارها، دفعت بعض المترددين للدخول فيها، مشيرا إلى أن جائحة كورونا ساعدت بشكل كبير على إقبال عدد كبير من الناس استخدام الوسائل التكنولوجية.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التجارة الإلكترونية أصبحت اتجاه عالمي ويوجد إقبال كثير عليها في مصر، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات مرفق لا يقل أهمية عن باقي قطاعات الدولة.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الشراكة مع شركة أمازون العالمية إضافة كبيرة ودليل على نجاح مصر اقتصاديا ويؤكد أن مصر مقصد للشركات العالمية المرموقة العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مصر قادرة على جذب استثمارات ضخمة، خاصة وأن السوق المصرية مستقرة وواعدة وقادرة على جلب استثمارات، ونجري محادثات مع شركات كبرى لتكرار شراكة أمازون.