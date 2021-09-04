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قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تعد مشروعا في منتهى الأهمية بالنسبة للوزارة خصوصا وأن وزارة التعليم العالي تشرف عليها، مشيرا إلى أن جامعة مصر المعلوماتية تمتلك القدرة على الاستمرارية والاستقرار والنمو بفضل إشراف جهتين عليها.



وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن الجامعة فتحت أبوابها من أول سبتمبر ودخلت تنسيق العام الحالي، منوها إلى أن إنشاء الجامعة يرتكز على عدة أهداف أبرزها خلق جيل جديد مع الحرص على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعتي بيردو ومينيسوتا الأمريكيتين.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من هذه الشراكات تهدف للاستفادة من المناهج التي تقدمها والتعرف على مواصفات المعامل، لافتا إلى أن خريج جامعة مصر يحصل على شهادة من الجامعة وبإمكانه السفر إلى جامعتين في أمريكا ليحصل على شهادة مزدوجة من أحدهما إضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية.