الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة

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"زكي" بيّن أنها تساند مصر والسودان

نفت أمانة جامعة الدول العربية، اليوم (السبت) توسطها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، على خلفية تعثر المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الجامعة لا تستطيع لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة؛ لأنها تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل إثيوبيا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيّن أن هناك فارقًا بين دور الجامعة ودور الاتحاد الإفريقي؛ لأن الجامعة بها عضوان أو طرفان للأزمة أما الاتحاد به الأطراف الثلاثة.

وأضاف "زكي" أن إثيوبيا هي التي لجأت إلى الاتحاد الإفريقي ليتدخل أما الجامعة العربية لديها قرارات تؤيد موقف الدولتين الأعضاء فيها مصر والسودان.

سد النهضة