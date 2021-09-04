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استشاري: الخوف من الاقتراب من العصب أثناء عملية الغضروفي أصبح غير موجود

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استشاري: الخوف من الاقتراب من العصب أثناء عملية الغضروفي أصبح غير موجود استشاري: الخوف من الاقتراب من العصب أثناء عملية الغضروفي أصبح غير موجود

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قال الدكتور محمد ابراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بكلية طب عين شمس، إن الوسائل الحديثة والتكنولوجية أدت لرؤية كل شيء داخل جسم الإنسان أثناء اجراء عملية الانزلاق الغضروف، خلاف وجود جهاز لقياس القرب من الاعصاب أثناء الانزلاق الغضروفي، وبذلك أصبح الخوف من الاقتراب من العصب امر غير موجود.

وشدد «راشد»، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء السبت على ضرورة السؤال على الجراح من خلال مرضى الانزلاق الغضروفي الذي أقاموا عمليات سابقة، معقبًا: «أوعي طبيب يقولك أن هشفيك الطبيب يعالج والشافي هو الله»
وأضاف أن الغضروف لا ينزلق دفعة واحدة إلا في حال الإصابة، وهذا الأمر صعب للغاية، لأنه قد يؤدي إلى إصابة شديدة في الحبل الشوكي.

المصرى اليوم

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