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مركز شباب وصالة جيمانزيوم.. كيف طورت حياة كريمة مدينة أبو المطامير بالبحيرة

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مركز شباب وصالة جيمانزيوم.. كيف طورت حياة كريمة مدينة أبو المطامير بالبحيرة مركز شباب وصالة جيمانزيوم.. كيف طورت حياة كريمة مدينة أبو المطامير بالبحيرة

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وجه اللواء ياسر زغلول، رئيس مدينة أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح ، بعد التطور الكبير الملموس الذي وجده في المركز بعد مبادرة حياة كريمة.

وأضاف خلال زيارة الإعلامية عزة مصطفى، لمحافظة البحيرة ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى كانت بتطوير 8 قرى بمحافظة البحيرة ومن ضمنهم مركز أبوالمطامير.

وأوضح أن مركز أبوالمطامير حصل على نسبة 75% من قرى محافظة البحيرة بإجمالي 6 قرى، ومن ضمنهم قرية زاوية صقر. وأشار إلى أن مركز شباب زاوية صقر كان قديم ومتهالك وتطويره، بإنشاء ملعب خماسي وصالة جيمانزيوم على أعلى مستوى ومعمل كمبيوتر.

وأوضح أن الشباب أصبح لديه حالة انسجام غير عادي بعد تطوير مركز الشباب، ويخدم ما يقرب من 78 ألف مواطن. وتابع، التطوير لم يكن في مجال الرياضة فقط، بل في مجال الصحة، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة وحدة صحية ومجال التعليم تم رفع كفاءة مدرسة رزق درويش، وتم إنشاء طرق على أعلى مستوى، وتدعيم الكهرباء، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية.

المصرى اليوم

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