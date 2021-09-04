منسق حياة كريمة بالبحيرة يكشف تفاصيل تطوير مدرسة الخرطوم

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كشف جوزيف حليم، منسق مبادرة حياة كريمة بقرية الخرطوم بمحافظة البحيرة، عن تطوير مدرسة الخرطوم بالمحافظة التي تضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية مع توفير دورات مياه لذوي الهمم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدرسة الخرطوم بمحافظة البحيرة سوف يتم العمل بها بداية العام الدراسي الجاري.

وأوضح جوزيف حليم، أن المدرسة الوحيدة التي كانت متواجدة في القرية باسم الشهيدة شيرين عامر وكانت مدرسة ابتدائية فقط مكونة من خمسة فصول ولا تكفي طلاب القرية، ولم يكن يوجد مدرسة إعدادية.

وأشار منسق مبادرة حياة كريمة بقرية الخرطوم بمحافظة البحيرة إلى أن مدرسة الخرطوم تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة. وتابع أن العناصر الميدانية لمبادرة حياة كريمة متواجدة في كل المحافظات، حيث يتم رصد جميع المشكلات المتواجدة في القرى ثم يتم متابعة المشروع حتى نهايته.