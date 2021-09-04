محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، وتسعى جاهدة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات القائمين والمشرفين على العملية التعليمية، واختيار أفضل العناصر الإدارية بمختلف المواقع التعليمية، لإدارة منظومة التعليم بالشكل الأمثل الذي يضمن انتظام سير العمل وتقديم أجيال قادرة على المساهمة في بناء تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال ترأسه لجنة اختبار 32 متقدما، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم.



أوضح المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها، والتعرف على مدي إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، وكذلك عرض المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.