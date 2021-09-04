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مستفيدة من «حياة كريمة»: «الثعابين والفئران كانت عايشة بينا فى البيت وبتأكل أكلنا»

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مستفيدة من «حياة كريمة»: «الثعابين والفئران كانت عايشة بينا فى البيت وبتأكل أكلنا» مستفيدة من «حياة كريمة»: «الثعابين والفئران كانت عايشة بينا فى البيت وبتأكل أكلنا»

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تحدث زوجان عجوزان عن منزلهما الذي يقيمون فيه قبل وبعد تجديده من قبل مبادرة حياة كريمة، حيث قالت الزوجة، «الحنيشة والثعابين والفئران كانت تأكل الطعام وتعيش بينهم في المنزل».

وقال زوجها خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في حلقة خاصة لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، من إحدى القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالبحيرة، «قبل ما نقعدوا جوة البيت كنا نغلق الباب ونضع خلفه الطوب عشان الحشرات والزواحف تدفعه وتدخل علينا».

وعادت الزوجة لتقول «أن البيت قبل تجهيزه وترميمه كان مسقوفًا بالبوص ولكن بعد المبادرة نقول «الله يستره ويبارك في عمره ويخليه لينا الريس وينصره على من يعاديه».

أن لديها 6 من البنات قامت بتعليمهن وتزويجهن وكانت تشعر بالحرج عندما يزورها بناتها وأزواجهن لعدم وجود مكان مناسب يلتقوا فيه». واختتمت خلال لقائها على قناة صدى البلد، قائلة: احنا مبسوطين بوجود الريس وطالما هو طيب احنا طيبيين».

المصرى اليوم

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