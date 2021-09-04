فرمان من كارتيرون بشأن رحيل «روقا»

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل حسم مصير محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وعلمت «المصري اليوم» أن أن كارتيرون، قرر تأجيل حسم مصير «روقا» بشأن رحيله عن الفريق، وذلك لحين حسم مسؤولي النادي الأبيض تدعيم الفريق في مركز خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وطلب كارتيرون، التعاقد مع أي من الثنائي نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش، لتعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

يُذكر أن الزملك دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح فريق المصري البورسعيدي، لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر.