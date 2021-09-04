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خالد الجندي: القرآن وسيلة للإيمان والارتقاء وليس من وسائل الطب العضوي

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خالد الجندي: القرآن وسيلة للإيمان والارتقاء وليس من وسائل الطب العضوي خالد الجندي: القرآن وسيلة للإيمان والارتقاء وليس من وسائل الطب العضوي

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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالفتوى التي خرجت من الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية بأن القول بفك السحر عبر قراءة القرآن عن طريق أحد الشيوخ يعد «دجل».

وقال الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «»، السبت: «هذه الفتوى بها اجتهاد قوي، صراحة كده أنك تجيب شيخ علشان يقرأ القرآن اعتقادًا منك أنه لابد أن يكون شيخ حتى يقرأ القرآن هي قضية خطيرة».

وأضاف: «هذه الفتوى أوافقه عليها وهذا كلام طبيعي لأن القرآن لم ينزل على مشايخ، ولكن الناس افتكرت أن القرآن كتاب خاص نزل على بعض المشايخ، لأن هما اللي عارفين خلاصة الطبخة والخلطة، وأن هناك آيات لابد أن تفهم أن القرآن الكريم نزل علينا جميعًا وسوف تسألون عن العمل بما فيه».

وتابع: «هل سنحاسب على تغليفه أو طباعته أو؟.. لا، سوف نحاسب عن العمل بما جاء فيه وتلاوته، يعني المفروض أن كل واحد يرقي نفسه، يعني مفيش أي حد شغلته أنه راقي شرعي، والكلام ده للأسف بنشوفه في بعض مناطق الأرياف وهو كلام غير مقبول على الإطلاق، فالقرآن ليس وسيلة من وسائل الطب العضوي، ولكنه وسيلة من وسائل الإيمان والارتقاء».

المصرى اليوم

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