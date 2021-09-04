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منسق «حياة كريمة» بالبحيرة: المواطن يتشبع بالرضا من جهود الدولة ()

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منسق «حياة كريمة» بالبحيرة: المواطن يتشبع بالرضا من جهود الدولة (فيديو) منسق «حياة كريمة» بالبحيرة: المواطن يتشبع بالرضا من جهود الدولة ()

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قالت رشا كُليب، عضو مجلس النواب ومنسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، إن الشباب أصحاب فكرة المبادرة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح ، تبنى الفكرة بشكل شخصي وأطلقها في فبراير 2019.

وأوضح كُليب، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مبادرة «حياة كريمة» ترجمت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها تأصيل حقوق الإنسان، لأن المواطن المصري من حقه أن يعيش وينعم بسكن كريم، وهو ما يتم العمل عليه.

وأضافت، أن المواطن المصري أصبح يتشبع بالرضا في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة على أرض الواقع.

وتابعت: «أهم ما يميز مبادرة حياة كريمة، أن الجميع ينكر ذاته لرجوع الشئ إلى أصله، وكل الجهات في الدولة في حالة تناغم، ولأول مرة نجد أن جميع مؤسسات الدولة تجتمع على أمر واحد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس».

المصرى اليوم

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