استشاري: الإنسان معرض للإصابة بالانزلاق الغضروفي بعد الـ25 عامًا

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قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بكلية طب عين شمس، إن العمود الفقري مكون من 33 فقرة، وبين كل فقرة والأخرى يقع الغضروف للربط ما بين الفقرات، وامتصاص الصدمات والمساعدة على الحرق، وعدم حدوث احتكاك ما بين الفقرات.

وتابع «راشد»، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن الغضروف في البداية يكون مثل «الجيلي» ثم مع تقدم العمر يصبح مماثل للعجينة، وفي هذه المرحلة من الممكن أن يحدث الانزلاق الغضروفي خاصة بعد عمر الـ25 عامًا.

وأضاف أن الغضروف لا ينزلق دفعة واحدة إلا في حال الإصابة، وهذا الأمر صعب للغاية، لأنه قد يؤدي إلى إصابة شديدة في الحبل الشوكي.