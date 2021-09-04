نصائح لاستهلاك سيارتك أقل قدر من البنزين

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مع الارتفاع المستمر في أسعار البنزين، أصبح اتسهلاك الوقود مصدر قلق لمعظم السائقين هذه الأيام.

نظرًا لأن سعر البنزين يؤثر على تكلفة الأشخاص كل يوم، يبحث الكثيرون عن طرق لخفض الاستهلاك والتكاليف.

فهناك العديد من الطرق المختلفة لتقليل استهلاك الوقود، فيما يلي بعض النصائح لخفض استهلاك الوقود في سيارتك.

قم بالقيادة عند الحاجة فقط

أفضل طريقة لتقليل استهلاك الوقود هي ببساطة تقليل استهلاك السيارة، قم بقيادة سيارتك فقط عند الضرورة، فإذا كنت بحاجة للذهاب لطريق يتضمن بعض الأمتار، فمن الأفضل أن تفكر في المشي أو ركوب الدراجة، بذلك لن توفر المال فحسب، بل ستفيدك التمارين بالتأكيد.

تأكد من أن غطاء البنزين محكم

أحد أسباب عدم حصولك على المسافة التي تتوقعها، هو عدم وجود قدر كبير من البنزين في خزان الوقود كما تعتقد، إذ فقد 147 مليون جالون من الوقود العام الماضي بسبب التبخر، وفقاً ل cars direct

ذلك لأن غطاء البنزين لم يكن محكمًا، لذا تأكد من أنه مغلق بإحكام، وسيمكنك من الاحتفاظ بكل البنزين الذي تدفعه مقابله

تجنب التباطؤ

عندما تحتاج إلى قيادة سيارتك، تأكد من تجنب التباطؤ قدر الإمكان، فعندما تعمل سيارتك ولكنها لا تتحرك، فإن المسافة المقطوعة على الغاز تساوي صفر.

فإذا ظلت سيارتك متوقفة لأكثر من دقيقة أو نحو ذلك، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، ومع ذلك، لا تفعل ذلك إلا عندما يكون ذلك آمنًا.

الضغط بثبات

أثناء القيادة، مارس دائمًا ضغطًا ثابتاَ على دواسة الوقود في سيارتك، إذ تؤدي القدم الثابتة دائمًا إلى تقليل المسافة المقطوعة، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود.

قيادة السرعة المحددة

حاول دائمًا القيادة بسرعة متوسطة، فعلى الرغم من اختلاف سرعة السفر المثلى لكل سيارة، فإنه كلما زادت سرعة قيادتك، كلما كان استهلاك الوقود أسوأ.

تقليل الضغط على الفرامل

يؤدي التسارع ثم الضغط على الفرامل باستمرار إلى إهدار الوقود، لذا كلما كان ذلك ممكنًا، حاول تجنب حرق الوقود الزائد، واترك السيارة تقوم بتقليل السرعة من تلقاء نفسها.

يتطلب هذا القليل من الممارسة، ولكن يمكن أن يكون طريقة فعالة لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارتك.

استخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة

يعني التحكم في السرعة أن سيارتك ستسير بسرعة ثابتة، مما يعني عدم وجود تسارع، وعدم وجود تسارع يقلل من مقدار الشغل الذي يقوم به محركك، وبالتالي يستخدم بنزين أقل.

حافظ على النوافذ مغلقة

كلما بقيت سيارتك أكثر ديناميكية هوائية، قل استهلاك الوقود، إذ يؤدي إبقاء النوافذ مغلقة أثناء القيادة إلى زيادة مقاومة السحب والرياح لسيارتك.

قلل من مكيف الهواء

استخدم مكيف السيارة باعتدال، فإذا كنت تريد الاختيار بين الحفاظ على النوافذ مغلقة أو استخدام مكيف الهواء بسرعات عالية، فاستخدم مكيف الهواء على إعدادات منخفضة.

استبدل مرشحات الهواء المتسخة

تتسبب فلاتر الهواء المتسخة في أن يعمل محرك سيارتك بجهد أكبر مما يجب، ويؤدي دائمًا إلى ضعف استهلاك الوقود.

لذلك، تأكد من اتباع توصيات الشركة المصنعة لتغيير مرشح الهواء بشكل دوري، إذ يسمح فلتر الهواء النظيف للمحرك بأداء أكثر كفاءة ويساعدك أيضًا على توفير البنزين في المضخة

حافظ على نفخ الإطارات بشكل مناسب

تأكد دائمًا من نفخ الإطارات إلى مستوى ضغط الهواء المناسب، إذ يمكن للإطارات المنتفخة بشكل غير صحيح أن تزيد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5 % في بعض الحالات.

تقليل الوزن في السيارة

تخلص من أي أشياء غير ضرورية في صندوق السيارة أو في مناطق أخرى من السيارة.

إذ أن كل 100 رطل من الوزن في السيارة، ينخفض ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارتك بمقدار 1 أو 2 %.