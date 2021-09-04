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شركة سعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بـ533 مليون دولار مع أكبر وكالة تأمين اجتماعي في المملكة

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شركة سعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بـ533 مليون دولار مع أكبر وكالة تأمين اجتماعي في المملكة شركة سعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بـ533 مليون دولار مع أكبر وكالة تأمين اجتماعي في المملكة

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قالت الشركة لإعادة التمويل العقاري إنها أبرمت اتفاق إعادة تمويل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكبر وكالة تأمين اجتماعي في البلاد، بقيمة 533.35 مليون دولار.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة تمويل محفظة برنامج الإسكان المدعوم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "مساكن"، حيث تقدم "مساكن" التمويل العقاري بهامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان‭‭ ‬‬إن الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقرب الشركة أسرع إلى هدفها المتمثل في زيادة تملك المنازل في المملكة.

واشترت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، العام الماضي محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال من المؤسسة العامة للتقاعد.

المصرى اليوم

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