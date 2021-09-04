أخبار عاجلة

رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟ -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وسائل إعلام: «طالبان» ترجئ إعلان حكومة جديدة والموعد قد يتوقف على التطورات في بنجشير

Print
وسائل إعلام: «طالبان» ترجئ إعلان حكومة جديدة والموعد قد يتوقف على التطورات في بنجشير وسائل إعلام: «طالبان» ترجئ إعلان حكومة جديدة والموعد قد يتوقف على التطورات في بنجشير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وسائل إعلام بأن حركة «طالبان» أرجأت مجددا إعلان حكومة جديدة في أفغانستان، على خلفية أنباء متضاربة عن التطورات الميدانية في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين في «طالبان» تأكيدهما أن الحركة رغم التوقعات لن تصدر اليوم السبت أي إعلان بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد قرابة ثلاثة أسابيع من عودتها إلى الحكم.

بدوره، قال مصدر في «طالبان» لوكالة «رويترز» إن الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وذكرت «رويترز» ووكالة Pajhwok الأفغانية نقلا عن مصادر في «طالبان» أن رئيس المكتب السياسي للحركة عبدالغني برادر سيترأس الجديدة.

وأشارت «رويترز» إلى أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، ونائب رئيس مكتبها السياسي شير محمد عباس ستانيكزاي من المتوقع أن يتولا مناصب عليا في الحكومة المستقبلية أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية تضارب الأنباء بشأن التطورات الميدانية في بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة «طالبان».

وأفادت مصادر في «طالبان» أمس بأن الحركة أحكمت سيطرتها على عموم الولاية، لكن «جبهة المقاومة الوطنية» التي تتخذ من بنجشير معقلا لها نفت صحة هذه الأنباء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي