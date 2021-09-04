وسائل إعلام: «طالبان» ترجئ إعلان حكومة جديدة والموعد قد يتوقف على التطورات في بنجشير

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أفادت وسائل إعلام بأن حركة «طالبان» أرجأت مجددا إعلان حكومة جديدة في أفغانستان، على خلفية أنباء متضاربة عن التطورات الميدانية في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين في «طالبان» تأكيدهما أن الحركة رغم التوقعات لن تصدر اليوم السبت أي إعلان بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد قرابة ثلاثة أسابيع من عودتها إلى الحكم.

بدوره، قال مصدر في «طالبان» لوكالة «رويترز» إن الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وذكرت «رويترز» ووكالة Pajhwok الأفغانية نقلا عن مصادر في «طالبان» أن رئيس المكتب السياسي للحركة عبدالغني برادر سيترأس الحكومة الجديدة.

وأشارت «رويترز» إلى أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، ونائب رئيس مكتبها السياسي شير محمد عباس ستانيكزاي من المتوقع أن يتولا مناصب عليا في الحكومة المستقبلية أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية تضارب الأنباء بشأن التطورات الميدانية في بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة «طالبان».

وأفادت مصادر في «طالبان» أمس بأن الحركة أحكمت سيطرتها على عموم الولاية، لكن «جبهة المقاومة الوطنية» التي تتخذ من بنجشير معقلا لها نفت صحة هذه الأنباء.