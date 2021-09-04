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«راجعين أنا وانت تاني».. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب ()

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«راجعين أنا وانت تاني».. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب (فيديو) «راجعين أنا وانت تاني».. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب ()

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سخر الفنان محمد رمضان، من الإعلامي عمرو أديب، من خلال منشور له على «فيسبوك»، يعرض مشهدا من فيلم «واحد صعيدي» على مقطع غنائي للفنان الراحل عبدالحليم حافظ يقول فيه «تاني تاني تاني.. راجعين أنا وانت تاني».

وكان الإعلامي عمرو أديب، سخر من الفنان محمد رمضان بسبب التقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً: «الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب».

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc »، مساء الجمعة، إن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعاً: «ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف».

وكان رمضان قد نشر على خاصية «الأستوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة في مرفأ بيروت، وعلق عليها، قائلاً: «سفير الشباب العربي».

المصرى اليوم

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