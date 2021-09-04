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تدشين حملة "بطلت لأجل صحتي" لمكافحة التبغ بصامطة

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تتضمن إعداد علاج سلوكي ودوائي للمدخن

تدشين حملة

دشَّن مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان، الدكتور محمد الشريف، حملة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة جازان تحت شعار "بطلت لأجل صحتي"، وذلك بحضور قائد الدوريات الأمنية في شرطة صامطة الملازم أول محمد نجمي، وذلك في مجمع السلام مول بالمحافظة.

واشتمل حفل التدشين على عرض مرئي توعوي عن أضرار التدخين، بعدها قدم الدكتور أحمد الهنداوي تعريفًا بطريقة التسجيل في الرابط الخاص بعيادات الإقلاع عن التدخين الافتراضية، بداية من تسجيل المدخن بياناته في العيادة الافتراضية، ثم التواصل معه، وتشخيص حالته الطبية، ودرجة اعتماده على النيكوتين، وإعداد علاج سلوكي ودوائي، ومتابعة حالة المدخن للوصول إلى إقلاعه عن التدخين.

وأوضح الدكتور علي مدخلي أثر التدخين على الفرد والمجتمع، وما يسببه التدخين السلبي من أضرار جسيمة، وطرق الوقاية منه.. فيما بيَّنت الدكتورة آلاء أبو طالب نوعية الأدوية المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

بعدها قدم الدكتور الشريف شرحًا عن الحملة وأهدافها، وأوضح أن الحملة ستنطلق على مستوى منطقة جازان بداية من محافظة صامطة بمشاركة متطوعين ومتطوعات. وبيَّن الشريف أن الحملة ستستهدف المجمعات التجارية والأسواق والمقاهي وأماكن التجمعات، وبإذن الله ثم بتعاون الجميع ستصل إلى أهدافها.

بعدها ألقى الطالب الأيهم ماجد مدخلي قصيدة عن التدخين وأضراره، لاقت استحسان الحضور.

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

تدشين حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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