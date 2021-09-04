بعد إعلان اعتزاله.. «رايكونن»: الفورمولا 1 لم تكن أهم شيء في حياتي.. وأريد قضاء وقت أطول مع أسرتي

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بعدما أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الجاري، أكد كيمي رايكونن، إن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، لم تكن أهم شيء في حياته أبدًا، وسيغادرها دون مشاعر ندم أو شكوى.

وقال السائق الفنلندي «استمتعت بما فعلته في مسيرتي، لن أغير أي شيء إن كان بإمكاني ذلك»، اتخذت القرار في الشتاء الماضي وأتطلع لقضاء وقت أطول في بيتي مع أسرتي».

وأوضح رايكونن، إنه راض عن مسيرته في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات الفورمولا 1، كما أنه لا يتوقع أن يغيب عن أي سباق بمجرد اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وبسؤاله عن نقاط قوته كسائق، علق «لا أعلم ما إذا كان لدي نقطة قوة، كان لي مسيرة جيدة وأنا سعيد بما وصلت إليه».

وأضاف: «بالطبع أنت تريد الفوز لكنه ليس من السهل فعل ذلك، أردت الفوز بالبطولة، وكنت قريبًا من ذلك في مرات عديدة، ونجحت في الفوز بها مع فيراري».

وتابع: «بالنسبة للباقي، سواء كانت نقاط قوة أم لا، أنا لا أهتم بذلك، لقد حظيت بمسيرة رائعة وفعلت ذلك بطريقتي الخاصة، وما كنت أغير أي شيء لو كان بمقدوري ذلك، ولو كان ذلك حدث ما كنا نجلس هنا اليوم، لا يمكنني الشكوى».

وتابع: «الفورمولا 1 لم تكن أبدًا الحياة بالنسبة لي، اقتطعت وقتا طويلا من حياتي، لكنها لم تكن الشيء الرئيسي، ولطالما عشت حياتي خارج البطولة في القيام بأمور طبيعية».

وإختتم حديثه قائلًا: «هناك جداول أخرى، مواعيد مدارس الأطفال وما شابه، ولم أرغب في أن تتحدد حياة عائلتي بمكان السباق أو التجارب أو رحلات جوية».