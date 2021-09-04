لماذا دخلت أمازون للسوق المصري؟.. خبير اقتصادي يكشف السر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادي، إن دخول أمازون إلى السوق المصري له دلالة اقتصادية تحجز حجم التحسن الإيجابي الحادث في الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد أبوعلى، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مما جعل هناك محفز كبير لمجتمع الأعمال العالمي سواء في التجارة التقليدية أو الإلكترونية.

وأضاف أن اختيار التجارة الإلكترونية لأن نتطلق في المنطقة من مصر، وتتخذ منها موطء للسوق الإفريقية التي تقدر لأكثر من 200 مليار نسمة، خاصة مع اندلاع جائحة كورونا.

وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن الزيادة في حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري زادت لأكثر من 6%، مما أغرى شركة كبيرة مثل أمازون لدخول السوق المصري.

وأشار إلى أن حجم التحول الإيجابي الذي حدث على صعيد الوضع الاقتصادي في مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية، وأيضاً التحول الإيجابي في مستوى التكنولوجيا المالية وتطبيقات الهواتف المحمولة، وأيضا ظهور نمط جديد من وسائل الدفع الالكتروني وشركات الدفع المالي عبر التقنيات التكنولوجية والتكنولوجيا المالية.