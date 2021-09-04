أخبار عاجلة

رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟ -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لماذا دخلت أمازون للسوق المصري؟.. خبير اقتصادي يكشف السر

Print
لماذا دخلت أمازون للسوق المصري؟.. خبير اقتصادي يكشف السر لماذا دخلت أمازون للسوق المصري؟.. خبير اقتصادي يكشف السر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادي، إن دخول أمازون إلى السوق المصري له دلالة اقتصادية تحجز حجم التحسن الإيجابي الحادث في الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد أبوعلى، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مما جعل هناك محفز كبير لمجتمع الأعمال العالمي سواء في التجارة التقليدية أو الإلكترونية.

وأضاف أن اختيار التجارة الإلكترونية لأن نتطلق في المنطقة من ، وتتخذ منها موطء للسوق الإفريقية التي تقدر لأكثر من 200 مليار نسمة، خاصة مع اندلاع جائحة كورونا.

وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن الزيادة في حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري زادت لأكثر من 6%، مما أغرى شركة كبيرة مثل أمازون لدخول السوق المصري.

وأشار إلى أن حجم التحول الإيجابي الذي حدث على صعيد الوضع الاقتصادي في مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية، وأيضاً التحول الإيجابي في مستوى التكنولوجيا المالية وتطبيقات الهواتف المحمولة، وأيضا ظهور نمط جديد من وسائل الدفع الالكتروني وشركات الدفع المالي عبر التقنيات التكنولوجية والتكنولوجيا المالية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر