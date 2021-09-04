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فرنسا: أفغانستان جرس إنذار لأوروبا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة

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فرنسا: أفغانستان جرس إنذار لأوروبا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة فرنسا: أفغانستان جرس إنذار لأوروبا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت إن التحديات الأمنية الناجمة عن الاضطرابات في أفغانستان يجب أن تكون جرس إنذار للاتحاد الأوروبي، داعيا التكتل إلى أن يكون أكثر طموحا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة على المستوى العالمي.

وأضاف لو مير للصحفيين خلال مؤتمر سنوي للشركات في تشرنوبيو الإيطالية المطلة على بحيرة كومو "يجب أن تصبح أوروبا القوة العظمى الثالثة إلى جانب الصين والولايات المتحدة. دعونا نفتح أعيننا، فنحن نواجه تهديدات ولا يمكننا الاعتماد بعد الآن على حماية الولايات المتحدة".

وقال "أفغانستان جرس إنذار"، مضيفا أن أوروبا تواجه أيضا تهديدات أمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الوزير الفرنسي إن باريس قررت استثمار 1.7 مليار يورو (2.02 مليار دولار) إضافية في مجال الدفاع هذا العام وتود أن ترى دولا أوروبية أخرى تفعل الشيء نفسه.

المصرى اليوم

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