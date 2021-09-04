إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام للمحافظة بفيروس كورونا

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كشفت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، عن إصابة محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، بفيروس كورونا، حيث تبين إصابتيهما بعد إجراء مسحات طبية لعدد من قيادات المحافظة.

وتبين من نتائج المسحات عدم وجود إصابات أخرى بين العاملين أو قيادات محافظة المنوفية.

وأوضحت المصادر أن حالتيهما الصحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء والقيام بالتعقيم الشامل والتطهير لديوان عام المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاخترازية ضد فيروس كورونا.