أخبار عاجلة

رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟ -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام للمحافظة بفيروس كورونا

Print
إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام للمحافظة بفيروس كورونا إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام للمحافظة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، عن إصابة محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، بفيروس كورونا، حيث تبين إصابتيهما بعد إجراء مسحات طبية لعدد من قيادات المحافظة.

وتبين من نتائج المسحات عدم وجود إصابات أخرى بين العاملين أو قيادات محافظة المنوفية.

وأوضحت المصادر أن حالتيهما الصحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء والقيام بالتعقيم الشامل والتطهير لديوان عام المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاخترازية ضد .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا