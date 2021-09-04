سائقو فورمولا 1 يطالبون الجماهير بتقليل استخدام «الشماريخ والدخان» في سباق هولندا

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، مطالبات العديد من سائقي الفورمولا 1، بتقليل استخدام الشماريخ والدخان في جائزة هولندا الكبرى، وذلك لتسببها في تعتيم بعض أقسام الحلبة خلال السباق.

وقالت الصحيفة أن بعض السائقين، وعلى رأسهم ميك شوماخر، طالبوا بدرجة من التفهم على صعيد استخدام مشاعل الدخان البرتقالية «كريهة الرائحة».

من جانبه قال سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن أنه شعر بترحيب المشجّعين به، قائلًا أنهم «يدعمون الفريق بأكمله بالتأكيد»، مُضيفًا أن «الجميع يتوقع عطلة نهاية أسبوع جنونية».

ووجه شوماخر سائق هاس رسالة إلى المشجعين، طالبًا منهم محاولة خفض استخدام مشاعل الدخان التي كانت حاضرة بكثافة في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الألماني: «يتطلع الجميع إلى الحدث. هناك دعم ضخم. لكنني سأقول أنني آمل أن يقللوا من استخدام مشاعل الدخان لأن كل ذلك الدخان عاد إلى الحلبة ويسبب تعتيم وعدم وضوح الرؤية للمتسابقين».

وأضاف: «كما أن رائحته كريهة، وتبقى في قمرة القيادة طوال الوقت. لذا يا شباب دعونا نقلل من استخدامها رجاءً».

فيما قال إستيبان أوكون سائق ألبين، الذي كان حاضرًا في ذات المؤتمر الصحفي مع شوماخر، أن الدخان البرتقالي في سبا غطى أحد المنعطفات.

وقال الفرنسي: «لن يكن بوسعنا رؤية أي شيء في أحد المنعطفات طوال السباق».

لكن الفائز بجائزة المجر الكبرى توسع في الحدث عن المشجعين الهولنديين الشغوفين، حيث قال: «وصلت للتو والترحيب الذي لقيته من قبل الجميع وحول الحلبة مساء الأربعاء عندما وصلت وكذلك كان مدهشًا بالرغم من عدم وجود أحداث على الحلبة».

وأضاف: «لا يسعني الانتظار لرؤية الترحيب الحال الذي سنتلقاه ومدى شغف المدينة بأكملها. المدينة بأكملها تتغير عندما تتواجد الفورمولا واحد هنا وذلك مدهش».

من جانبه لمح سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن إلى المشاعل، لكنه دعم الدخان، قائلًا أنه يأمل «تذوق الكثير من البرتقال!».

بدوره قال دانيال ريكاردو سائق مكلارين: «دائمًا ما يكون الهولنديون حاضرين لأوقات ممتعة. قال سيباستيان أنه سيتذوّق البرتقال، وأتفهّم بالكامل ما يعنيه».

وأكمل: «أشعر بأن الحلبة بأكملها ستكون مغطاة بالدخان في الكثير من الأوقات».