«والدها رفض استلامها».. قرار جديد من النيابة في واقعة فتاة الشارع بالغردقة

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قررت نيابة الغردقة عرض احدي الفتيات على مفتش الصحة لبيان حالتها الصحية وقواها العقلية، وعما إذا كانت تحتاج للدخول لمستشفى من عدمه للعلاج، بعد العثور عليها دون مأوى بأحد شوارع الغردقة ومن المقرر عرض الفتاة على أحد الاخصائيين النفسيين وإعداد تقرير للنيابة بحالة الفتاة.

كشفت تفاصيل الواقعة، إنه خلال الساعات الماضية انتشرت صور وفيديوهات لفتاة عشرينية تدعى ريهام تفترش الأرض بأحد شوارع الغردقة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن أسرتها، بعد معرفة أنها تدرس بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وتتحدث الإنجليزية.

ونشرت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، بعض المعلومات حول الفتاة، أكدت فيها محاولة المؤسسة لنقل ريهام إلى الدار، لكن الفتاة رفضت وطلبت العودة إلى الغردقة، وبعد ورود معلومات بتواجدها على أحد الأرصفة تم التواصل مع والدها لكنه رفض استلامها، وتم نقلها إلى مقر المؤسسة بالقاهرة ورفضت الفتاة تماماً البقاء وطلبت أن ترجع الغردقة مرة أخرى حتى تصدرت منصات السوشيال ميديا الساعات الماضية.