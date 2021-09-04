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بعد انتشار «دلتا» و«مو».. هل مكيف السيارة يساعد على انتشار كورونا؟

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بعد انتشار «دلتا» و«مو».. هل مكيف السيارة يساعد على انتشار كورونا؟ بعد انتشار «دلتا» و«مو».. هل مكيف السيارة يساعد على انتشار كورونا؟

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بعد قرابة العامين، مازال فيروس «كورونا» يمثل تحديا للعالم أجمع، ومأزق كبير تحاول الدول التكاتف علميا واقتصاديا من أجل الخروج منه، خاصة بعد تحور الفيروس وظهور سلالات جديدة أكثر شراسة وفتكا تقاوم اللقاحات المضادة للفيروس من بينها، متغيرى «دلتا ومو»، لتتوالى طفرات الفيروس من بعدهما.

ودخل الجميع فى دائرة من الحيرة بشأن كيفية انتقال الفيروس وطرق تجنب العدوى، خاصة فى هذه الآونة مع ارتفاع درجات الحرارة واللجوء إلى مبردات الهواء.

ويأتى مكيف السيارة من ضمن هذه الوسائل، ومن هنا نتطرق لسؤال «هل مكيف السيارة يعمل على انتشار »؟.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لم تؤكد إمكانية انتشار «كوفيد 19 » من خلال نظام HVAC، وهو نظام للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، من السيارة إلى الركاب والعكس، لكن تقترح تجنب الهواء المعاد تدويره واستخدام الهواء النقى من الخارج بدلاً من مكيف السيارة، وذلك من خلال الفتحات أو إبقاء النوافذ مفتوحة.

وبحسب News 13، يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا بتطهير المناطق التى يتم لمسها بشكل متكرر، مثل عجلة القيادة وأزرار التحكم.

المصرى اليوم

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