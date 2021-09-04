تعديل الرسوم وتسهيلات البنوك أبرز مشكلات مستحقي وحدات المجمع الصناعي بالغردقة

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يواجه العشرات من المستحقين للوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بالغردقة عدة معوقات ومشاكل تسبب في تأخر تشغيل المصانع، حيث واصل مسؤولو هيئة التنمية الصناعية عقد الاجتماعات مع المتعاقدين على شراء وتأجير الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة لوضع الحلول للمشكلات وتذليل العقبات أمام المستحقين حتي يتمكنوا من تشغيل مصانعهم.

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اجتماعا مع مسؤولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها، بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام، والمهندسة نجلاء عبدالعال الصادق مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد، وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر. وتناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المواطنين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي .

وأكد المحافظ تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وإنهاء المشكلة المتعلقة بالسجل البيئي للمصانع، وسرعة انتهاء الإجراءات الخاصة بتسهيلات البنوك، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم حتي يتم تشغيل كافة المصانع في اسرع وقت ممكن. وأفاد اللواء محمد بنداري السكرتير العام أنه جاري حل مشكلة المباني الخفيفة داخل الوحدة ومشكلة المكاتب الإدارية، وسرعة تعديل الرسومات الهندسية؛ بالإضافة إلى تلقي الطلب والدراسة والرد عليه خلال ٤٨ ساعة وعمل معاينة سريعة؛ موضحا بأنه يوجد أربعة نماذج لعمل المكاتب الإدارية ودورات المياه؛ يختار منهم كل مستثمر ما يروق له والبدء في تنفيذه داخل الوحدة الخاصة به .



في نهاية الاجتماع قام المحافظ بتسليم شيكات لبعض أصحاب الوحدات بمجمع الصناعات بالغردقة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، على مساحة قرابة 40 فدانا غرب المدينة، بمساحات 336 مترا ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.