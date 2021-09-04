اغلاق منطقة «الكانيون» في دهب 3 أيام.. وخطة للحفاظ على الأرواح والطبيعة البحرية

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قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءاغلاق منطقة الكانيون بمدينة دهب لمدة ثلاثة ايام وخطة للحفاظ على الأرواح والطبيعة البحرية ولحفاظ على الموروث البيئي والحياة المائيه والتى تتمتع بها المناطق السياحية بجنوب سيناء، ونظرا لحدوث بعض المخالفات والتجاوزات والسلوكيات الضارة بالطبيعة البصرية والشعب المرجانية بمنطقة الكانيون بمدينة دهب لدراسة الموقف ورفع كفاءة المكان ودراسة تطوير الشاطئ والقضاء على كافة أشكال العشوائيات للحفاظ على الطبيعة البصرية والأرواح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة. بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب وعدد من القيادة الأمنية والتنفيذية.