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بدون شك أن التشويق والإثارة هما عنوان سباق السيارات، حيث أن هذا العالم مليء بالمغامرات التي تخلد عبر التاريخ، إلا أن الحوادث في هذه السباقات تعتبر هي الأخطر في تاريخ الرياضة وذلك بسبب السرعة الخيالية والتجاوزات في بعض الأحيان وأيضًا لأسباب لا يمكن تخيلها على الإطلاق.

على مدى السنين في سباقات فورمولا 1، فقدنا العديد من السائقين والأبطال الواعدين ليتركوا آثار إطاراتهم وأنفاسهم الاخيرة في الحلبات.

ويستعرض «المصري اليوم» أشهر حوادث الإصطدام التي عرفها تاريخ عالم سباق السيارات..

الجائزة الكبرى لسباق بريطانيا في سيلفيرستون عام 1973



كانت جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون مسرحا لأكبر حوادث الاصطدام التي شهدها تاريخ فورمولا واحد. وكان سبب الحادث المروع سيارة فريق ماكلارن التي كان يقودها الجنوب إفريقي جودي شيكتر.



الجائزة الكبرى لسباق بلجيكا في سبا- فرانكورشان عام 1998



شهدت حلبة سباق سبا- فرانكورشان في بلجيكا عام 1998 أكبر حادث اصطدام جماعي عرفته حلبات فورمولا واحد. وقع الحادث عندما انزلق دافيد كولتار من فريق ماكلارن بسيارته في المنعطف الأول للسباق في جو ماطر، ما أدى إلى حصول اصطدام بين أكثر من 12 سيارة وإجبار سائقيها على الانسحاب من السباق.



الجائزة الكبرى لسباق استراليا في ملبورن عام 2002



كان مايكل شوماخر مسيطرا كالعادة على منافسيه خلال هذا السباق ولكن شقيقه رالف شوماخر هو الذي استقطب الأنظار حين صدم سيارة روبنس باريكيلو، مما أجبر العديد من السيارات على مغادرة حلبة ملبورن الاسترالية



الجائزة الكبرى لسباق موناكو عام 1980



حلبة موناكو معروفة بأن أي خطأ حتى البسيط منه في القيادة يؤدي إلى كارثة. وقد جرب سائق فريق تيريل ديريك دالي الأمر. فبعد انطلاقه بمئات من الأمتار اصطدمت سيارته بقوة سيارة برونو جياكوملي من فريق الفا روميو ووجد نفسه وهو يطير في الهواء ثم يسقط على الحلبة ليصطدم من جديد بسائقين اثنين هما زميله جان بيار جارييه والان بروست من فريق ماكلارن.



الجائزة الكبرى لسباق ايطاليا في مونزا عام 2000



كان السائق الألماني هانز- هيرلد فرينزن تحت ضغط السائق الايطالي جارمو ترولي منذ بداية اللفة الأولى للسباق، مما أفقده السيطرة على سيارته التي اصطدمت بسبع سيارات أخرى. بينها سيارة روبنس باريكيلو الذي كان الأوفر حظا بالحصول على اللقب في ذلك الموسم.



الجائزة الكبرى لسباق البرازيل في انترلاجوس عام 1994



في ظل غياب الفرنسي الان بروست كان مايكل شوماخر مسيطرا على سباق جائزة البرازيل. وفي اللفة 34 حاول زميله الهولندي جوس فارتابن ان يتجاوزسيارة البريطاني ادي ارفين إلا أن الأخير لم يسمح للهولندي في آخر لحظة بالتجاوز مما أدى إلى وقوع حادث عنيف بين أربع سيارات اضطر سائقوها إلى الانسحاب من السباق.



الجائزة الكبرى لسباق ايطاليا في مونزا عام 1993



من الصعب أن ينسى محبو فورمولا واحد ما جرى في الجائزة الكبرى لسباق ايطاليا في مونزا عام 1993. كان السائق البرازيلي من فريق ميناردي في مؤخرة المتسابقين عندما مست عجلة سيارته عجلة سيارة زمليه بيالوجي مارتيني. فانقلبت سيارته ودارت في الهواء وعلى نفسها ثم سقطت من جديد على عجلاتها الأربع وكانت هذه أعجوبة حقيقية في عالم فورمولا واحد.

جائزة البحرين الكبرى لموسم ٢٠٢٠ من الفورمولا-1

تعرض الفرنسي رومان جروجان سائق فريق هاس تعرض لحادث مُرعب بسباق جائزة البحرين الكبرى لموسم ٢٠٢٠ من الفورمولا-1.

سيارة جروجان تعرضت للحادث أثناء اللفة الأولى عندما حاول السائق أثناء الخروج من المنعطف الثالث تغيير مساره مع السعي لتحقيق تقدم عبر الترتيب، ولكن أثناء قيامه بذلك احتك بسيارة ألفا توري.

ما أدى إلى فقدان جروجان السيطرة على سيارته، مع اصطدامها بعنف بالحواجز المعدنية، وليؤدي ذلك إلى اختراقها للحاجز المعدني وانشطارها ثم اشتعالها بالكامل لتصبح كتلة من النيران.